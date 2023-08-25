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Турецкий депутат требует закрытия Мецаморской АЭС: Станция представляет большую угрозу для региона

Турецкий депутат требует закрытия Мецаморской АЭС: Станция представляет большую угрозу для региона Мецаморская атомная электростанция (АЭС) представляет большую угрозу для Турции, Азербайджана, Грузии, Ирана и самой Армении.
В регионе
25 августа 2023 г. 14:51
Турецкий депутат требует закрытия Мецаморской АЭС: Станция представляет большую угрозу для региона

Мецаморская атомная электростанция (АЭС) представляет большую угрозу для Турции, Азербайджана, Грузии, Ирана и самой Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат правящей турецкой Партии справедливости и развития от Игдыра Джантюрк Алагёз.

По его словам, недавнее землетрясение в турецкой провинции Агры усилило тревогу жителей региона. Больше всего люди боятся и переживают по поводу расположенной в Армении Мецаморской АЭС.

Депутат отметил, что эта станция, расположенная в 30 км от Игдыра, построена по старым технологиям и, прежде всего, представляет большую угрозу для Турции, Армении, Азербайджана, Грузии и Ирана.

Дж.Алагёз отметил, что их беспокоит разрушение АЭС или возможные утечки со станции: "Атомная электростанция должна была быть закрыта в 2005 году, однако продолжает работать под предлогом ремонта уже 18 лет. Я доведу этот беспокоящий нас вопрос до сведения Международного агентства по атомной энергии, Великого национального собрания Турции и мирового сообщества, и постараюсь добиться закрытия станции. Армянский народ также находится перед лицом опасности. Они требуют закрытия станции. Однако станция, обеспечивающая 27% потребности Армении в электроэнергии, не прекращает свою работу, несмотря на все усилия".

По словам депутата, в Армении на протяжении многих лет царит атмосфера ненависти и вражды: "Убийства азербайджанцев в Карабахе являются тому подтверждением. 20 процентов азербайджанских земель в течение 30 лет находились под армянской оккупацией. Эти земли были возвращены в результате 44-дневной войны. Армяне должны прекратить свою вражду, чтобы в регионе установились мир и безопасность. Если Мецаморская атомная электростанция разрушится, то страна под названием Армения перестанет существовать. Сейчас много говорят о росте числа онкобольных в нашем регионе. Мецаморскую АЭС приводят в качестве одной из основных причин. Армения - в числе первых стран, которым угрожает опасность из-за станции".

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Версия на английском языке Turkish MP demands closure of Metsamor nuclear power plant as posing big threat to region
Версия на азербайджанском языке Türkiyəli deputat “Metsamor” AES-in bağlanmasını tələb edir: “Bölgə üçün böyük təhlükədir”

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