Турецкий депутат: Объявление города Шуша культурной столицей исламского мира - важный месседж

Объявление города Шуша культурной столицей исламского мира в следующем году является важным месседжем миру.

Объявление города Шуша культурной столицей исламского мира в следующем году является важным месседжем миру.

Об этом анкарскому бюро Report сообщил депутат правящей Партии справедливости и развития Турции от Стамбула Серкан Байрам.

По его мнению, данное решение является ответом на попытки разрушить до ноября 2020 года этот древний, исторический город, имеющий значение и для исламского мира: “Это решение министров культуры государств-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) очень правильное. До освобождения города Шуша от оккупации Азербайджан страдал, вел борьбу. Шушу ожидают прекрасные дни, которые заслужил этот город”.

Серкан Байрам также отметил важную роль Турции в том, что Шуша была объявлена культурной столицей исламского мира.

Город Шуша объявлен культурной столицей исламского мира в 2024 году на 12-й Конференции министров культуры исламского мира в Дохе (Катар) в сентябре.