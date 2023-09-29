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Турецкий депутат: Наше предложение по Зангезурскому коридору принято в ПА НАТО

Турецкий депутат: Наше предложение по Зангезурскому коридору принято в ПА НАТО Предложение, представленное на 68-й сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в Мадриде, включая тему Зангезурского коридора, было принято.
В регионе
29 сентября 2023 г. 08:16
Турецкий депутат: Наше предложение по Зангезурскому коридору принято в ПА НАТО

Предложение, представленное на 68-й сессии Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО в Мадриде, включая тему Зангезурского коридора, было принято.

Как передает анкарское бюро Report со ссылкой на телеканал Bengütürk, об этом заявил депутат Великого национального собрания Турции, член комитета экономики и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО, заместитель председателя Партии националистического движения (ПНД), профессор Мевлют Каракая.

Он подчеркнул, что инициативы "Один пояс, один путь" и "Зангезурский коридор" в настоящее время являются наиболее актуальными вопросами.

"В предложении мы подчеркнули роль, которую Азербайджан будет играть в энергоснабжении Евроатлантического региона и вклад Зангезурского коридора в энергетическую безопасность союзников по НАТО. Оно было принято. Зангезурский коридор имеет большое значение с точки зрения региональной безопасности, сотрудничества и экономического прогресса", - сказал М.Каракая.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyəli deputat: “NATO PA-da Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı təklifimiz qəbul edilib”

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