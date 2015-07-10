​Турецкий депутат: Иностранные спецслужбы 8,5 лет круглосуточно прослушивали Реджепа Тайипа Эрдогана

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "Иностранные спецслужбы на протяжении 8,5 лет круглосуточно прослушивали президента Реджепа Тайипа Эрдогана".

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил измирский депутат Республиканской народной партии (РНП) Эрдал Аксунгер.

На пресс-конференции в центральном штабе партии он сказал, что американская разведка (Агентство национальной безопасности) на протяжении 8,5 лет круглосуточно прослушивала президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам депутата, шпионские программы всегда приводили к проблемам: "Вместо продажи шпионских программ развивающимся странам, их предлагают таким развитым странам, как Турция. А органы безопасности обращаются с подобными программами как добровольцы".

Э.Аксунгер заявил, что если разговоры о мавзолее Сулейман шаха (расположен на территории Сирии, распространилась информация о вопросе его охраны), Хакан Фидан (глава Национальной разведывательной организации Турции, был уволен, а затем возвращен на должность) и разговоры заместителей премьер-министра были переданы куда-то Агентством национальной безопасности США, следовательно, они располагают всеми этими информациями.