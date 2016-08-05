Камил Айдын: "Анкара передала США 85 коробок с документами по делу Гюлена"

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ Турция передала США 85 коробок с документами, которые подтверждают причастность оппозиционера и исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена к попытке госпереворота 15 июля.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам в Нью-Йорке член парламента Турции Камил Айдын.

Он прибыл в США в составе парламентской делегации, которая провела встречи с представителями различных американских ведомств, в том числе Министерства юстиции, с целью добиться скорейшей выдачи Гюлена.

"Нам сказали, что получили 85 больших коробок с документами. Они их изучают", - сказал политик на пресс-конференции в постоянном представительстве Турции при ООН.

По его словам, контакты между американской и турецкой сторонами по вопросу экстрадиции Гюлена продолжаются.