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Турецкий боевой самолет KAAN сможет летать с отечественным двигателем в 2028 году

Турецкий боевой самолет KAAN сможет летать с отечественным двигателем в 2028 году Самолет пятого поколения турецкой разработки KAAN начнет летать с двигателем отечественного производства в 2028 году.
В регионе
26 июля 2023 г. 15:27
Турецкий боевой самолет KAAN сможет летать с отечественным двигателем в 2028 году

Самолет пятого поколения турецкой разработки KAAN начнет летать с двигателем отечественного производства в 2028 году.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщил журналистам генеральный директор компании-разработчика TUSAŞ Темел Котил в рамках международной выставке оборонной промышленности IDEF-2023.

По его словам, пилоты проводят испытательные полеты на симуляторе, произведенном компанией HAVELSAN.

Кроме того, первый учебно-боевой самолет HÜRJET, производства компании TUSAŞ, продолжает успешно совершать полеты.

Касаясь другой разработки - ударного вертолета ATAK-2, Котил отметил, что к нему проявляют большой интерес в зарубежных странах, в частности, страны Персидского залива.

Он также сообщил ,что компания планирует увеличить прибыль к концу года до более чем 2 млрд долларов. В 2028 году намерена добиться показателя в 10 млрд долларов.

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Версия на английском языке Turkish fighter jet KAAN to be able to fly with domestic engine in 2028

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