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Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 

Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей  В настоящее время из многих стран в Турцию поступает гуманитарная помощь для поддержки пострадавших в землетрясении, произошедшем 6 февраля в Турции и повлекшем многочисленные человеческие жертвы.
В регионе
8 февраля 2023 г. 14:41
Репортаж из аэропорта в Газиантепе, принимающего помощь и спасателей 

В настоящее время из многих стран в Турцию поступает гуманитарная помощь для поддержки пострадавших в землетрясении, произошедшем 6 февраля в Турции и повлекшем многочисленные человеческие жертвы.

Об этом сообщает из аэропорта в Газиантепе сотрудник Report.

Большая часть поступающей в Турцию помощи доставляется посредством этого аэропорта.

Как сообщил турецкому бюро Report заместитель губернатора Газиантепа Мухаммед Онер, аэропорт Аданы пострадал в результате стихийного бедствия и работает лишь частично.

М.Онер отметил, что самолеты с гуманитарной помощью и спасателями приземляются именно в Газиантеп: "Помощь пересылается в газиантепское отделение Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD). Спасательные группы координируются и командируются в зону бедствия, а гуманитарная помощь раздается".

За время нашего пребывания в аэропорту сюда прибыли 64 спасателя из Франции, 50 - из Германии, 42 - из Монголии, 41 - из Туниса и 11 координаторов из Исландии.

По информации из аэропорта, в течение дня каждые полчаса приземляются самолеты из разных стран мира. В целях обеспечения безопасности самолеты иностранных государств сначала проверяются в Стамбуле, а затем приземляются в аэропорту Газиантепа.

Отметим, что с 6 февраля из Азербайджана в братскую страну отправлено 7 самолетов и 1 автоколонна.

Сразу после землетрясения президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и отметил, что Азербайджан готов оказать Турции всемерную помощь в этот трудный момент. По распоряжению главы государства в связи с ликвидацией последствий трагедии начата широкомасштабная помощь Турции.

По поручению первой леди Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направляет в братскую страну гуманитарную помощь для оказания поддержки пострадавшим от землетрясения. Ожидается прием гуманитарной помощи в Газиантепе. По информации, предоставленной нашим сотрудником, выехать в районы, пострадавшие от землетрясения, крайне сложно. Автовокзал не работает, аэропорт переполнен, осуществление рейсов в другие направления из города затруднены.

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Версия на английском языке ФотоREPORTAGE from airport receiving aid and rescuers in Turkiye
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə yardım və xilasediciləri qəbul edən hava limanından REPORTAJ

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