Турецкие ВВС уничтожили 12 объектов базирования террористов РКК в Северном Ираке

Военно-воздушные силы (ВВС) Турции провели рейд в Северном Ираке, уничтожив 12 мест базирования террористов РКК.

Военно-воздушные силы (ВВС) Турции провели рейд в Северном Ираке, уничтожив 12 мест базирования террористов РКК.

Как передает Report , об этом сообщило Минобороны республики в соцсети X (ранее Twitter).

"Руководствуясь статьей 5 Устава ООН о праве на самооборону, ВВС Турции провели 7 ноября в 18:00 воздушную операцию на севере Ирака в районах Гара и Кандиль, поразив 12 целей террористической организации", - говорится в релизе.

Согласно информации, что ликвидировано значительное число боевиков, в том числе, как предполагается, представители руководства РКК.

Вооруженные силы Турции периодически проводят операции и наносят точечные удары в Ираке по объектам, где расположены лагеря, укрытия, командные пункты и склады с оружием РКК. Такие трансграничные операции санкционирует парламент, который на протяжении последних лет продлевает соответствующий мандат, выдаваемый военным сроком на год. Багдад, в свою очередь, осуждает действия Анкары, называя их нарушением суверенитета Ирака.