Турецкие ВС: Уничтожено 25 целей террористов, общее количество ликвидированных террористов достигло 306

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Вооруженные силы Турции обнародовали данные о потерях террористов в ходе проводимой ими операции “Оливковая ветвь“ на севере Сирии.

Как передает Report со ссылкой на Haberturk, 14 военных самолетов уничтожило 25 объектов, относящихся к террористом, а общее количество ликвидированных террористов достигло 306.

“В течение дня ВС в ходе операции уничтожили 25 целей, относившихся к ПКК, YPQ, PYD (сирийские отделения ПКК) и ИГИЛ. Это укрытия,склады с вооружением, огневые точки и другие цели. 14 военных самолета, которые участвровали в операции, успешно вернулись на базу. С начала операции было ликвидировано 306 террористов ПКК, YPQ, PYD (сирийские отделения ПКК) и ИГИЛ. Операция “Оливковая ветвь” как и было запланировано успешно продолжается," – говорится в заявлении.