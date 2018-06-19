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    Турецкие войска начали патрулировать Манбидж

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/ Турецкие и американские войска начали совместное патрулирование района Манбидж на севере Турции, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

    Патрулирование стало результатом договоренностей между Турцией и США, согласно которым члены PKK должны покинуть Манбидж и эвакуироваться на восточный берег Евфрата. Пока этого не произошло, турки не заходят в город, патрулируя окрестные районы. При патрулировании используется и бронетехника.

    Еще до заключения соглашения министр обороны Джеймс Мэттис сообщил, что США считают турецкие требования обоснованными. "Турция – государство NATO, находящееся на линии огня. Ее легитимные интересы необходимо принимать во внимание. Это единственное государство NATO, противостоящее повстанцам на собственной территории", - заявил он.

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