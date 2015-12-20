Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Турецкие военные за 4 дня уничтожили 110 курдских боевиков.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, уничтожение членов Рабочей партии Курдистана (РПК) произошло в ходе антитеррористической операции на юго-востоке страны.

В рейдах участвуют около 10 тысяч турецких военных и полицейских. Они ведут зачистку населенных пунктов от членов РПК, засыпают рвы и разбирают баррикады.

На улицах продолжаются интенсивные перестрелки. Власти Турции заявили, что за последние четыре месяца жертвами курдских боевиков стали более 180 полицейских, военных, а также гражданских лиц.