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    ​Турецкие военные за 4 дня уничтожили 110 курдских боевиков

    Уничтожение членов РПК произошло в ходе антитеррористической операции на юго-востоке страны

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Турецкие военные за 4 дня уничтожили 110 курдских боевиков.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, уничтожение членов Рабочей партии Курдистана (РПК) произошло в ходе антитеррористической операции на юго-востоке страны.

    В рейдах участвуют около 10 тысяч турецких военных и полицейских. Они ведут зачистку населенных пунктов от членов РПК, засыпают рвы и разбирают баррикады.

    На улицах продолжаются интенсивные перестрелки. Власти Турции заявили, что за последние четыре месяца жертвами курдских боевиков стали более 180 полицейских, военных, а также гражданских лиц.

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