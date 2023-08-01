Турецкие военные обследуют район обнаружения 28 снарядов близ Стамбула

Подразделения турецких ВМС обследуют пляжную зону черноморского населенного пункта Шиле вблизи Стамбула, около которого было обнаружено около 30 артиллерийских снарядов. После завершения операции все боеприпасы будут уничтожены 2 августа.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NTV.
По его данным, пляжи в Шиле были закрыты в понедельник, никаких дополнительных мер безопасности не принималось.
По данным администрации провинции Стамбул, утром 30 июля водолазы ВМС обнаружили 28 снарядов на дне Черного моря во время погружения в районе Софулар. Часть боеприпасов по распоряжению прокурора Шиле были доставлены в местную воинскую часть для уничтожения.
Прокуратура проводит расследование в связи с обнаружением снарядов. По предварительной версии, они являются устаревшими и не имеют никакого отношения к украинским морским минам в Черном море.