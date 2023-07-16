Турецкие военные ликвидировали на севере Ирака особо опасных террористов РКК

Турецкие спецназовцы ликвидировали на севере Ирака одного из главарей террористической организации РКК Билала Оната.
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Турецкие военные обнаружили местоположение группы террористов с помощью БПЛА в районе Авашин.
В ходе операции, проводившейся при поддержке с воздуха, группа террористов была нейтрализована. Среди ликвидированных были также особо опасные террористы Билал Онат под кодовым именем "Деврим Гарзан", и Мазлум Йылмаз под кодовым именем "Сидар Амад".
Онат был одним из ответственных за деятельность террористов РКК в районе Авашин на севере Ирака.
Ранее на минувшей неделе ВС Турции нейтрализовали в районе Зап особо опасного террориста Ферита Йуксела под кодовым именем "Серзан Мава".