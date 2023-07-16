Турецкие военные ликвидировали на севере Ирака особо опасных террористов РКК

Турецкие спецназовцы ликвидировали на севере Ирака одного из главарей террористической организации РКК Билала Оната.

Турецкие спецназовцы ликвидировали на севере Ирака одного из главарей террористической организации РКК Билала Оната.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сообщили источники в Министерстве национальной обороны Турции.

Турецкие военные обнаружили местоположение группы террористов с помощью БПЛА в районе Авашин.

В ходе операции, проводившейся при поддержке с воздуха, группа террористов была нейтрализована. Среди ликвидированных были также особо опасные террористы Билал Онат под кодовым именем "Деврим Гарзан", и Мазлум Йылмаз под кодовым именем "Сидар Амад".

Онат был одним из ответственных за деятельность террористов РКК в районе Авашин на севере Ирака.

Ранее на минувшей неделе ВС Турции нейтрализовали в районе Зап особо опасного террориста Ферита Йуксела под кодовым именем "Серзан Мава".