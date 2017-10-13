Турецкие военные этой ночью вошли в Идлиб

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ Турецкий спецназ и и тяжелая военная техника этой ночью вошла в сирийскую провинцию Идлиб, сообщает издание Milliyet.

Как сообщает Report ссылкой на турецкий портал haberler, в сирийскую провинцию направлены порядка 120 спецназовцев. Количество переброшенной через сирийско-турецкую границу военной техники не уточняется.

Турецкий Генштаб в понедельник объявил о начале военной операции в Идлибе. Предполагается, что турецкие ВС будут задействованы для контроля перемирия в одной из "зон деэскалации".