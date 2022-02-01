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Турецкие военные активно участвуют в военных учениях в Украине

Турецкие военные активно участвуют в военных учениях в Украине ”Верховная Рада (парламент) Украины на днях утвердила соглашение о военном сотрудничестве с Турцией".
В регионе
1 февраля 2022 г. 18:58
Турецкие военные активно участвуют в военных учениях в Украине

”Верховная Рада (парламент) Украины на днях утвердила соглашение о военном сотрудничестве с Турцией".

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил заместитель министра обороны Украины Александр Полищук.

Он отметил, что это соглашение дает возможность более целенаправленно работать над конкретными программами: “В настоящее время 26 наших офицеров проходят обучение в военных академиях Турции. И это полностью совпадает с поставленной перед нашими Вооруженными силами задачей подготовки кадров по программам НАТО.

Турция как одна из самых могущественных стран НАТО может многим с нами поделиться. Турецкие офицеры также проходят обучение в нашей стране. Поскольку в 2014 году, когда Крым был оккупирован, наш военный флот почти весь остался там, у нас есть совместная программа производства корветов, направленная на развитие, возможно, наиболее пострадавших Военно-морских сил. Турецкие военные активно участвуют в военных учениях в Украине. Кстати, мы благодарны президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за все, что он делает для Украины в последние дни, мы верим, что эта деятельность и впредь будет продолжаться в позитивном ключе”.

Замминистра отметил, что Украина, которая постоянно ищет пути повышения боеспособности своих Вооруженных сил, также обращает внимание на продукцию, производимую в Турции: “Мы заинтересованы в развитии именно военно-технического сотрудничества с Турцией”.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə hərbçiləri Ukraynada hərbi təlimlərə qatılıb

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