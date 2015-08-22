Турецкие военнослужащие за 2 дня обезвредили 41 террориста

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ В результате наземных и воздушных операций против террористов в городе Кандил на севере Ирака, где сконцентрировались террористы РПК, и в районе Улудере турецкой провинции Ширнак, был обезврежен 41 террорист.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", информацию об этом распространил генштаб вооруженных сил Турции.

В сообщении говорится, что 20-21 августа в результате операций на севере Ирака уничтожены 29 террористов, а в Улудере - 12 террористов.