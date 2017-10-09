Турецкие военнослужащие вошли в сирийскую провинцию Идлиб

Баку. 9 октября. REPORT.AZ/ Перейдя сирийскую границу, Вооруженные силы Турции вошли в провинцию Идлиб.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, информацию распространил Генштаб Вооруженных сил Турции.

Отметим, что 7 октября живая сила и техника Вооруженных сил Турции были размещены на границе, чтобы войти в провинцию Идлиб.

Они вошли в Идлиб согласно достигнутой в столице Казахстана Астане договоренности между тремя странами-гарантами - Турцией, Ираном и Россией. На прошедшей в Астане шестой встрече регион был объявлен "бесконфликтным".

По информации, бесконфликтные регионы будут контролироваться наблюдателями, полномочия которым предоставлены тремя странами-гарантами. Их основная обязанность заключается в предотвращении перестрелки между оппозиционными силами и режимом Башара Асада.

Турция, Иран и Россия направят в регион по 500 наблюдателей. Турецкие военнослужащие обеспечат безопасность в пределах Идлиба, а Россия – окрестной территории.

Напомним, что Идлиб граничит с турецкой провинцией Хатай.