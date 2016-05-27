​Турецкие военнослужащие уничтожили на севере Ирака 80 террористов

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В результате воздушной операции, проведенной Вооруженными силами Турции на Севере Ирака, уничтожены 80 террористов.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, среди убитых есть также важные члены террористической группировки РПК.

Отметим, что сегодня в соцсетях была распространена информация об уничтожении турецкими спецназовцами одного из лидеров РПК Мурада Карайылана. Однако, военные источники Турции не подтвердили информацию.