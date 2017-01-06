Турецкие военнослужащие убили 32 террориста ИГИЛ, уничтожили 140 позиций

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В рамках антитеррористических операций Fırat kalkan ("Щит Евфрата"), проводимых Вооруженными силами Турции в Сирии, убито 32 террориста ИГИЛ, уничтожено 140 укреплений и убежищ.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию об этом распространил Генштаб Вооруженных сил Турции.

Согласно информации, продолжается плановое движение по очистке города Аль-Баб от террористов при поддержке оппозиционных сил.

Отметим, что операция Fırat kalkan ВС Турции началась 24 августа.