Турецкие военнослужащие убили 32 террориста ИГИЛ, уничтожили 140 позиций

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В рамках антитеррористических операций Fırat kalkan ("Щит Евфрата"), проводимых Вооруженными силами Турции в Сирии, убито 32 террориста ИГИЛ, уничтожено 140 укреплений и убежищ.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию об этом распространил Генштаб Вооруженных сил Турции.
Согласно информации, продолжается плановое движение по очистке города Аль-Баб от террористов при поддержке оппозиционных сил.
Отметим, что операция Fırat kalkan ВС Турции началась 24 августа.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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