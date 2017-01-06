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    Турецкие военнослужащие убили 32 террориста ИГИЛ, уничтожили 140 позиций

    Продолжается плановое движение по очистке города Аль-Баб от террористов

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В рамках антитеррористических операций Fırat kalkan ("Щит Евфрата"), проводимых Вооруженными силами Турции в Сирии, убито 32 террориста ИГИЛ, уничтожено 140 укреплений и убежищ.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию об этом распространил Генштаб Вооруженных сил Турции.

    Согласно информации, продолжается плановое движение по очистке города Аль-Баб от террористов при поддержке оппозиционных сил. 

    Отметим, что операция Fırat kalkan ВС Турции началась 24 августа. 

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