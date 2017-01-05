Турецкие военнослужащие обезвредили 20 членов террористической группировки ИГИЛ

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В результате авиаударов в рамках операции Fırat Kalkanı ("Щит Евфрата"), проводимого турецкими военнослужащими в Сирии, обезврежено около 20 членов, в том числе один из главарей террористической группировки ИГИЛ.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", информацию об этом распространил Генштаб Вооруженных сил Турции.

Согласно информации, уничтожено 74 укрепления и убежища террористов.