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    Турецкие военнослужащие обезвредили 20 членов террористической группировки ИГИЛ

    Уничтожено 74 укрепления и убежища террористов

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ В результате авиаударов в рамках операции Fırat Kalkanı ("Щит Евфрата"), проводимого турецкими военнослужащими в Сирии, обезврежено около 20 членов, в том числе один из главарей террористической группировки ИГИЛ.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", информацию об этом распространил Генштаб Вооруженных сил Турции.

    Согласно информации, уничтожено 74 укрепления и убежища террористов. 

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