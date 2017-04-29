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    Турецкие власти заблокировали доступ к сайту "Википедия"

    Такое решение принято Советом по информационным технологиям и связи

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Турецкие власти заблокировали доступ к ресурсам интернет-энциклопедии "Википедия".

    Как сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet, такое решение принято Советом по информационным технологиям и связи.

    "В соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки Советом применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org с 29 апреля", - цитирует газета заявление Совета.

    О причинах этого решения не сообщается.

    Отметим, что в Турции номер 5651 имеет закон "О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере".

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