Турецкие власти заблокировали доступ к сайту "Википедия"

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Турецкие власти заблокировали доступ к ресурсам интернет-энциклопедии "Википедия".

Как сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet, такое решение принято Советом по информационным технологиям и связи.

"В соответствии с законом 5651, в результате проведения технической и юридической оценки Советом применяются административные меры по отношению к сайту wikipedia.org с 29 апреля", - цитирует газета заявление Совета.

О причинах этого решения не сообщается.

Отметим, что в Турции номер 5651 имеет закон "О регулировании интернет-вещания и о борьбе с преступлениями, совершенными в данной сфере".