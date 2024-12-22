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Турецкие власти подтвердили гибель четырех человек при авиакатастрофе

Турецкие власти подтвердили гибель четырех человек при авиакатастрофе Жертвами катастрофы медицинского вертолета в Турции стали четыре человека.
В регионе
22 декабря 2024 г. 12:59
Турецкие власти подтвердили гибель четырех человек при авиакатастрофе

Жертвами катастрофы медицинского вертолета в Турции стали четыре человека.

Как передает Report, об этом сообщил в эфире телеканала Haberturk губернатор провинции Мугла, где произошел инцидент, Идрис Акбыик.

По его словам, на борту вертолета находились двое пилотов и двое медработников.

"Инцидент произошел утром при взлете, вертолет врезался в четвертый этаж больницы. Все они погибли", - сказал он.

По его словам, власти рассматривают погодные условия (туман - ред.) в качестве причины катастрофы. Вертолет направлялся в Анталью.

Ранее сообщалось, что вертолет турецкого Минздрава врезался в верхние этажи многоэтажного корпуса больницы в провинции Мугла на юге страны, после чего упал и развалился на части.

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