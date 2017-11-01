Турецкие томаты могут появиться на российских прилавках в начале ноября

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Россия с 1 ноября разрешает ввоз томатов из Турции, одобренный объем поставок - 50 тыс. тонн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, томаты могут появиться на российских прилавках уже в начале месяца, отмечают представители ритейла.

"Турецкие томаты появятся на прилавках магазинов достаточно быстро - скорее всего, уже в начале ноября. Логистика отработана, оптовый канал готов, торговые сети быстро реагируют в таких случаях", - прокомментировал ТАСС директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Роман Черниговцев.

По мнению исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, с учетом процессов получения квот и подписания необходимых контрактов, турецкая продукция должна появиться на прилавках российских магазинов в течение двух недель.

Представитель группы "Дикси" Владимир Русанов в свою очередь отметил, что доля турецких томатов на российском рынке в период с октября по апрель может составлять до 80-90%.