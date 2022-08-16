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Турецкие спецслужбы нейтрализовали одного из главарей PKK/YPG на севере Сирии

Турецкие спецслужбы нейтрализовали одного из главарей PKK/YPG на севере Сирии В результате спецоперации Национальной разведывательной организации Турции (MIT) на севере Сирии нейтрализован один из главарей террористической организации PKK/YPG Мухсин Яган, известный под кодовым позывным "Диджвар Силопи".
В регионе
16 августа 2022 г. 11:42
Турецкие спецслужбы нейтрализовали одного из главарей PKK/YPG на севере Сирии

В результате спецоперации Национальной разведывательной организации Турции (MIT) на севере Сирии нейтрализован один из главарей террористической организации PKK/YPG Мухсин Яган, известный под кодовым позывным "Диджвар Силопи".

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, ликвидированный террорист являлся т.н. "управляющим" группировки по району Камышлы, где и была проведена спецоперация.

По данным источников в силах безопасности, Яган участвовал в планировании и исполнении ряда террористических актов у границы с Турцией, направленных против сотрудников силовых структур.

Как сообщается, турецкой разведкой было установлено, что боевик находится на территории Камышлы. После этого было принято решение о проведении в данном районе спецоперации по его обезвреживанию.

Мухсин Яган примкнул к террористической организации РКК в 1990-х. Террорист действовал в качестве "ответственного лица" группировки на территории турецкой провинции Шырнак, а затем в районах Кандиль, Зап, Гара, Метина и Махмур на севере Ирака, а также в иранском регионе Келареш.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə kəşfiyyatı “Dijvar Silopi" kod adlı terrorçunu məhv edib

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