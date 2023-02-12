Турецкие спасатели спустя 140 часов извлекли из-под завалов 57-летнюю женщину

Спустя 140 часов после землетрясения 57-летняя женщина спасена из-под завалов в районе Антакья турецкого города Хатай.

Спустя 140 часов после землетрясения 57-летняя женщина спасена из-под завалов в районе Антакья турецкого города Хатай.

Как передает Report , об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

"Военнослужащие саперной роты 18-й механизированной пехотной бригады спустя 140 часов после землетрясения спасли 57-летнюю гражданку Мачиде Хакемати в квартале Сарайкент района Антакья", - отмечается в твите.