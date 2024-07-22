Турецкие спасатели нашли тела двух пропавших на горе Агрыдаг альпинистов

Спасатели обнаружили тела двух альпинистов, пропавших без вести два дня назад при восхождении на гору Агрыдаг на востоке Турции.

Спасатели обнаружили тела двух альпинистов, пропавших без вести два дня назад при восхождении на гору Агрыдаг на востоке Турции.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT haber.

"Местный гид с товарищем обнаружили безжизненные тела двоих альпинистов на высоте 4 900 метров", - сообщили в службах спасения.

Двое турецких граждан совершали восхождение на гору в составе группы в сложных погодных условиях. В субботу, 20 июля они оказались заблокированы недалеко от пика горы на высоте в 5,5 тыс. м в условиях тумана и метели. На их поиски выдвинулись сотрудники Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и Национальной медицинской спасательной службы (UMKE). В поиске был задействован БПЛА.