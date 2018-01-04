Турецкие СМИ: В Турции отправят в отставку 18 министров

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Ожидаются серьезные изменения в составе правительства Турции и отставка 18 министров.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Hurriyet, сейчас одна из двух актуальных тем в политике страны изменение состава кабинета министров.

В газете сообщается, что в политических кругах обсуждается внеочередное проведение парламентских выборов. В статье отмечается, что конференции в местных организациях правящей партии Справедливости и Развитии (АКР) завершатся в марте этого года. После состоится съезд партии. На этом мероприятии будет избрано новое руководство АКР. После формирования нового руководства будет создано "избирательное правительство" для проведения парламентских выборов.

По другой информации, президент Турции, председатель АКР Реджеп Тайип Эрдоган сменит состав Кабмина в январе, не дожидаясь съезда. В статье сообщается, что президент отправит в отставку 18 министров и назначит новых на их места.

В кулуарах АКР ходят слухи, что некоторые нынешние министры после отставки будут назначены губернаторами, либо председателями муниципалитетов в Анкаре, Стамбуле, Измире, Бурсе, Газиантепе и Анталье и других подобных крупных городах. По информации газеты, руководство правящей партии обсуждает и этот вопрос.

Отметим, что правительство Турции состоит из премьер-министра, его 5 заместителей и 21 министра.