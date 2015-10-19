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    Турецкие СМИ: США передали террористической РПК комплекс "Стингер"

    Сирийские демократические силы сформированы из 20 тыс. боевиков PYD и 5 тыс. арабов

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Выяснилось, что оружие, которое США передали PYD в Сирии ("Партия демократического единства" - сирийское крыло террористической группировки РПК), перешло террористам РПК.

    Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, среди оружия есть также зенитно-ракетные комплексы "Стингер". 

    Согласно информации, не исключается, что эти комплексы будут использоваться против турецких военных самолетов, а не против российских или американских истребителей.

    По информации турецких СМИ, основу Сирийских демократических сил составляет PYD: "Эта группировка сформирована из 20 тыс. боевиков PYD и 5 тыс. арабов".

    Отмечается, что на днях представитель министерства обороны США заявил, что ИГИЛ не владеет самолетами: "По этой причине нет нужды давать им зенитно-ракетные комплексы. Помимо этого, мы осознаем, что зенитные ракеты могут попасть в руки террористов. И мы не хотим этого".

    Напомним, что недавно США сбросили для PYD 50 тонн или 27 контейнеров с оружием и боеприпасами. 

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