Турецкие СМИ: PKK готовится создать хаос в стране 28 мая

Террористическая организация PKK готовится создать хаос в стране 28 мая, когда в Турции будет проходить второй тур президентских выборов.

Террористическая организация PKK готовится создать хаос в стране 28 мая, когда в Турции будет проходить второй тур президентских выборов.

Как сообщает Report со ссылкой на Yeni şafak, в лагере Лаврион в Греции продолжается подготовка.

Сообщается, что было перехвачено отправленное из лагеря зашифрованное сообщение террористов со словами "начинайте строительство".

Напомним, что ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявлял, что подготовленные в лагере Лаврион террористы хотели создать хаос в стране во время первого тура президентских выборов - 14 мая, однако правоохранительные органы предотвратили эти попытки.

Отметим, что лагерь Лаврион в последние годы полностью находится под контролем террористической организации PKK. В нем регулярно проходят подготовку террористы.