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Турецкие СМИ: PKK готовится создать хаос в стране 28 мая

Турецкие СМИ: PKK готовится создать хаос в стране 28 мая Террористическая организация PKK готовится создать хаос в стране 28 мая, когда в Турции будет проходить второй тур президентских выборов.
В регионе
27 мая 2023 г. 10:34
Турецкие СМИ: PKK готовится создать хаос в стране 28 мая

Террористическая организация PKK готовится создать хаос в стране 28 мая, когда в Турции будет проходить второй тур президентских выборов.

Как сообщает Report со ссылкой на Yeni şafak, в лагере Лаврион в Греции продолжается подготовка.

Сообщается, что было перехвачено отправленное из лагеря зашифрованное сообщение террористов со словами "начинайте строительство".

Напомним, что ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявлял, что подготовленные в лагере Лаврион террористы хотели создать хаос в стране во время первого тура президентских выборов - 14 мая, однако правоохранительные органы предотвратили эти попытки.

Отметим, что лагерь Лаврион в последние годы полностью находится под контролем террористической организации PKK. В нем регулярно проходят подготовку террористы.

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Версия на английском языке Turkish media: PKK preparing to create chaos in country on May 28
Версия на азербайджанском языке Türkiyə KİV: PKK mayın 28-də ölkədə xaos yaratmağa hazırlaşır

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