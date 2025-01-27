Турецкие СМИ назвали причину пожара в отеле на горнолыжном курорте

Пожар, унесший жизни 78 человек в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, предположительно, начался на кухне. Работники кухни оставили включенным гриль долгое время, а когда на него попало горячее масло, начался пожар.

Пожар, унесший жизни 78 человек в отеле Grand Kartal в турецкой провинции Болу, предположительно, начался на кухне. Работники кухни оставили включенным гриль долгое время, а когда на него попало горячее масло, начался пожар.

Как передает Report, об этом пишет газета Sabah.

Согласно полученным следователями данным, огонь начался в 03.21. Повар и несколько сотрудников попытались потушить огонь водой, а не огнетушителем. По этой причине огонь разгорелся еще сильнее.

"Огонь через вытяжку, которую давно никто не чистил, попал в дымоход и оттуда быстро достиг крыши отеля", - сообщает издание. Газета утверждает, что работники кухни запаниковали и выбежали из отеля, а постояльцы не могли вовремя узнать о пожаре из-за неработавшей пожарной сигнализации.

Один из поваров сообщил о том, что пожар пытались потушить самостоятельно около 40 минут, а огнетушителей они не видели. По его словам, сотрудники кухни спасли несколько человек, прыгавших из окон гостиницы, подложив для них матрасы.

Проходы к пожарным лестницам в отеле были перекрыты, отсутствовала обязательная в подобных зданиях система пожаротушения, что способствовало увеличению числа жертв, заявил ранее эксперт по чрезвычайным ситуациям и охране труда Хаджи Латиф Ишчан.

Отметим, что в связи с пожаром арестованы 18 человек.