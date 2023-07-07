Турецкие СМИ: Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским может встретиться с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Стамбуле в пятницу с украинским коллегой Владимиром Зеленским может встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить дальнейшие шаги по урегулированию украинского кризиса.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Стамбуле в пятницу с украинским коллегой Владимиром Зеленским может встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить дальнейшие шаги по урегулированию украинского кризиса.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал A Haber.

По его версии, встреча необязательно пройдет в Турции, но будет очной.

Как сообщила в пятницу газета Hürriyet, Эрдоган на встрече с Зеленским вновь выступит с инициативой посредничества в урегулировании украинского кризиса и другие вопросы..