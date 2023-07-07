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Турецкие СМИ: Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским может встретиться с Путиным

Турецкие СМИ: Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским может встретиться с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Стамбуле в пятницу с украинским коллегой Владимиром Зеленским может встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить дальнейшие шаги по урегулированию украинского кризиса.
В регионе
7 июля 2023 г. 13:21
Турецкие СМИ: Эрдоган по итогам переговоров с Зеленским может встретиться с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров в Стамбуле в пятницу с украинским коллегой Владимиром Зеленским может встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить дальнейшие шаги по урегулированию украинского кризиса.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал A Haber.

По его версии, встреча необязательно пройдет в Турции, но будет очной.

Как сообщила в пятницу газета Hürriyet, Эрдоган на встрече с Зеленским вновь выступит с инициативой посредничества в урегулировании украинского кризиса и другие вопросы..

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Версия на английском языке Turkish media: Erdogan may meet with Putin after talks with Zelenskyy
Версия на азербайджанском языке Kreml: “Ərdoğan-Putin görüşü mümkündür” - YENİLƏNİB

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