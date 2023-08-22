Турецкие СМИ: Достигнут прогресс в продлении "зерновой сделки"

Ощущается прогресс в вопросе продления "зерновой сделки".

Ощущается прогресс в вопросе продления "зерновой сделки".

Как передает Report со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak, об этом сообщили источники в окружении президента Турции.

Ожидается, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эти дни посетит Украину и Россию, где обсудит этот вопрос со своими коллегами.

Напомним, что срок действия "Черноморской зерновой инициативы" (зерновой сделки), которая была заключена между Турцией, Украиной, Россией и ООН, истек 17 июля, и Москва заявила, что пока не намерена продлевать в ней свое участие. На заседании Совета Безопасности ООН по Украине большинство стран призвали продлить сроки договоренности. Выход Москвы из нее не только обострил военную ситуацию в Черном море, но и создал угрозу глобального гуманитарного кризиса