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Турецкие СМИ: Достигнут прогресс в продлении "зерновой сделки"

Турецкие СМИ: Достигнут прогресс в продлении "зерновой сделки" Ощущается прогресс в вопросе продления "зерновой сделки".
В регионе
22 августа 2023 г. 15:11
Турецкие СМИ: Достигнут прогресс в продлении зерновой сделки

Ощущается прогресс в вопросе продления "зерновой сделки".

Как передает Report со ссылкой на турецкую газету Yeni Şafak, об этом сообщили источники в окружении президента Турции.

Ожидается, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эти дни посетит Украину и Россию, где обсудит этот вопрос со своими коллегами.

Напомним, что срок действия "Черноморской зерновой инициативы" (зерновой сделки), которая была заключена между Турцией, Украиной, Россией и ООН, истек 17 июля, и Москва заявила, что пока не намерена продлевать в ней свое участие. На заседании Совета Безопасности ООН по Украине большинство стран призвали продлить сроки договоренности. Выход Москвы из нее не только обострил военную ситуацию в Черном море, но и создал угрозу глобального гуманитарного кризиса

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Версия на английском языке Turkish media: Progress observed in extending grain deal
Версия на азербайджанском языке Türkiyə KİV: “Taxıl sazişi” ilə bağlı irəliləyiş əldə olunub"

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