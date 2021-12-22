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Турецкие сейсмологи обучат своих азербайджанских коллег

Турецкие сейсмологи обучат своих азербайджанских коллег Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) проведет обучение сотрудников Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
В регионе
22 декабря 2021 г. 00:11
Турецкие сейсмологи обучат своих азербайджанских коллег

Турецкое агентство по чрезвычайным ситуациям (AFAD) проведет обучение сотрудников Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Как передает Report, об этом сообщает AFAD.

"Наше сотрудничество с Азербайджаном, дружественной и братской страной, в области борьбы со стихийными бедствиями продолжает укрепляться. Тренинги по сейсмологии будут проводить наше руководство и академики, являющиеся специалистами в своей области из Центра сейсмических наблюдений Национальной академии наук Азербайджана", - сказали в Агентстве по чрезвычайным ситуациям Турции.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə seysmoloqları azərbaycanlı həmkarlarına təlim keçəcək

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