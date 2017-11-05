Турецкие самолеты нанесли удар по террористам в Ираке

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Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В результате авиаударов ВВС Турции по лагерям боевиков террористической организации РКК в районах Авашин-Басьян и Хакурк на севере Ирака уничтожены склады с оружием, убежища и укрытия террористов.
Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в Генштабе ВС Турции заявили, что авиаудары по двум районам Ирака проведены в рамках продолжающихся операции против террористов РКК.
После завершения операции самолеты вернулись на аэродромы базирования.
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