 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Турецкие самолеты нанесли удар по террористам в Ираке

    В результате авиаударов уничтожены склады с оружием, убежища и укрытия террористов

    Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ В результате авиаударов ВВС Турции по лагерям боевиков террористической организации РКК в районах Авашин-Басьян и Хакурк на севере Ирака уничтожены склады с оружием, убежища и укрытия террористов.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, в Генштабе ВС Турции заявили, что авиаудары по двум районам Ирака проведены в рамках продолжающихся операции против террористов РКК.

    После завершения операции самолеты вернулись на аэродромы базирования.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi