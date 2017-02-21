Турецкие пограничники задержали двух граждан Грузии, пытавшихся провести в чемодане женщину

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Турецкие пограничники на пограничном пункте Сарпи задержали двух граждан Грузии, пытавшихся провести в чемодане женщину, сообщает Report со ссылкой на турецкую газету Daily Sabah.

Полиция заподозрила мужчину, держащего в руках чемодан, и потребовала открыть его.

В ходе дознания полиция выяснила, что 28-летнюю женщину депортировали из Турции. Мужчин задержали, следствие продолжается.

Издание пишет, что тремя днями ранее на том же пограничном пункте произошел аналогичный случай. Сотрудники службы безопасности обнаружили в большом чемодане человека, который старался незаконно проникнуть на территорию Турции.