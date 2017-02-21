 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Турецкие пограничники задержали двух граждан Грузии, пытавшихся провести в чемодане женщину

    Мужчин задержали, следствие продолжается

    Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Турецкие пограничники на пограничном пункте Сарпи задержали двух граждан Грузии, пытавшихся провести в чемодане женщину, сообщает Report со ссылкой на турецкую газету Daily Sabah.

    Полиция заподозрила мужчину, держащего в руках чемодан, и потребовала открыть его. 

    В ходе дознания полиция выяснила, что 28-летнюю женщину депортировали из Турции. Мужчин задержали, следствие продолжается.

    Издание пишет, что тремя днями ранее на том же пограничном пункте произошел аналогичный случай. Сотрудники службы безопасности обнаружили в большом чемодане человека, который старался незаконно проникнуть на территорию Турции.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi