Турецкие пограничники обнаружили гражданку Грузии в чемодане

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Турецкие пограничники обнаружили в ходе проверки в чемодане гражданина Грузии женщину, пытавшуюся попасть в страну, несмотря на наложенный ранее запрет, сообщает Report со ссылкой на агентство Dogan.

Отмечается, что гражданин Грузии привлек внимание пограничников своим подозрительным поведением на КПП Сарп Сыныр в турецкой провинции Хопа. Пограничники потребовали открыть чемодан. В результате в чемодане была обнаружена 28-летняя девушка, оказавшаяся гражданкой Грузии. Женщине запрещен въезд в Турцию.

Полиция задержала граждан Грузии и проводит допрос.

Агентство отмечает, что аналогичный инцидент на этом же КПП произошел в пятницу: тогда пограничники обнаружили в чемодане гражданина Грузии другого мужчину. Их также задержали.