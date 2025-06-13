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Турецкие официальные лица обсуждают атаку Израиля на Иран

Турецкие официальные лица обсуждают атаку Израиля на Иран Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, начальник Генерального штаба Метин Гюрак и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын собрались в здании МИД.
В регионе
13 июня 2025 г. 18:27
Турецкие официальные лица обсуждают атаку Израиля на Иран

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, начальник Генерального штаба Метин Гюрак и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын собрались в здании МИД.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Турции.

На встрече обсуждается воздушная атака Израиля на Иран и ее возможные последствия.

Отметим, что в ночь на 13 июня Израиль осуществил операцию Rising Lion против Ирана. В частности, ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В результате израильских ударов погибли глава Генштаба ВС Ирана, глава КСИР, ряд других военачальников, а также ученые-ядерщики. Кроме этого, в результате ударов есть погибшие среди гражданского населения Ирана.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней. В свою очередь, в Генштабе Ирана заявили, что не будут делать ограничений при нанесении ответных ударов по Израилю.

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