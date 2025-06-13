Турецкие официальные лица обсуждают атаку Израиля на Иран

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, начальник Генерального штаба Метин Гюрак и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын собрались в здании МИД.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, министр национальной обороны Яшар Гюлер, начальник Генерального штаба Метин Гюрак и глава Национальной разведывательной организации Ибрагим Калын собрались в здании МИД.

Как сообщает Report, об этом заявили в Министерстве иностранных дел Турции.

На встрече обсуждается воздушная атака Израиля на Иран и ее возможные последствия.

Отметим, что в ночь на 13 июня Израиль осуществил операцию Rising Lion против Ирана. В частности, ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. В результате израильских ударов погибли глава Генштаба ВС Ирана, глава КСИР, ряд других военачальников, а также ученые-ядерщики. Кроме этого, в результате ударов есть погибшие среди гражданского населения Ирана.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщил, что операция по уничтожению ядерного потенциала Ирана и потенциала в области баллистических ракет займет несколько дней. В свою очередь, в Генштабе Ирана заявили, что не будут делать ограничений при нанесении ответных ударов по Израилю.