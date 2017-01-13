Турецкие офицеры и дипломаты попросили убежище в Норвегии

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Группа турецких офицеров НАТО и дипломатов обратилась к властям Норвегии с просьбой о получении политического убежища. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Verdens Gang.

По сведениям издания, люди, о которых идет речь, находились на службе в Норвегии до прошлой осени, однако затем турецкие власти попросили их вернуться на родину, чтобы допросить по поводу попытки военного переворота в Турции в июле прошлого года. Возвращаться никто не решился. Теперь все офицеры и дипломаты живут на секретных адресах в разных частях Норвегии. Они подтвердили Verdens Gang, что уже обратились в норвежскую Миграционную службу и отдел полиции по работе с иностранцами и попросили убежище, а любые возможные связи с попыткой переворота отрицают.

В Министерстве юстиции страны отказались комментировать этот случай.