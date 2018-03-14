Турецкие истребители сбили караван, везущий помощь YPG, погибли 8, ранены 6 человек

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Принадлежащие Вооруженным силам Турции истребители сбили караван приближенных к Башару Асаду сил, везущий помощь террористической группировке РПК/YPG-PYD.

Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, инцидент произошел недалеко от Африна.

В результате погибли 8, ранены 6 человек.

В информации отмечается, что приближенные к Башару Асаду боевики контролируют село Нубл Захра близ Африна.

Напомним, что некоторое время назад Вооруженные силы Турции заявляли, что воспрепятствуют любой помощи террористам в Африне.