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    Турецкие истребители сбили караван, везущий помощь YPG, погибли 8, ранены 6 человек

    Инцидент произошел недалеко от Африна

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Принадлежащие Вооруженным силам Турции истребители сбили караван приближенных к Башару Асаду сил, везущий помощь террористической группировке РПК/YPG-PYD. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, инцидент произошел недалеко от Африна. 

    В результате погибли 8, ранены 6 человек. 

    В информации отмечается, что приближенные к Башару Асаду боевики контролируют село Нубл Захра близ Африна. 

    Напомним, что некоторое время назад Вооруженные силы Турции заявляли, что воспрепятствуют любой помощи террористам в Африне. 

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