Турецкие инвесторы вложат $6 млрд в строительство двух каскадов ГЭС в Кыргызстане

В регионе
25 августа 2025 г. 12:04
Более $6 млрд вложат зарубежные инвесторы в строительство двух каскадов ГЭС в Кыргызстане.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом заявил глава Кабмина страны Адылбек Касымалиев на церемонии передачи автомобилей и спецтехники госорганам.

Речь о строительстве Казарманского и Кокомеренского каскадов мощностью 2 200 мегаватт. Для реализации проекта турецкие инвесторы создали компанию "Центральноазиатский инвестиционный холдинг".

Напомним, мощность крупнейшей ГЭС в стране - Токтогульской - до модернизации, которая сейчас проводится, составляла 1 200 мегаватт.

