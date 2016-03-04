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    Турецкие импортеры газа готовятся к подаче исков в международный арбитраж из-за сокращения поставок из России

    Ответчиком станет Газпром экспорт – дочерняя структура Газпрома

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Турецкие импортеры газа готовятся к возможной подаче исков в международный арбитраж из-за резкого сокращения поставок из России.

    Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet Daily News, информированные источники агентства отметили, что компании хотят решить этот вопрос в соответствии с контрактом, заключенным с "Газпромом", и по возможности в максимально позитивном ключе.

    Источник также отметил, что о коллективном иске речь не идет, жалобы будут направляться отдельными компаниями.

    Ответчиком же станет "Газпром экспорт" – дочерняя структура "Газпрома". 

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