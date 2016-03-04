Турецкие импортеры газа готовятся к подаче исков в международный арбитраж из-за сокращения поставок из России

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Турецкие импортеры газа готовятся к возможной подаче исков в международный арбитраж из-за резкого сокращения поставок из России.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet Daily News, информированные источники агентства отметили, что компании хотят решить этот вопрос в соответствии с контрактом, заключенным с "Газпромом", и по возможности в максимально позитивном ключе.

Источник также отметил, что о коллективном иске речь не идет, жалобы будут направляться отдельными компаниями.

Ответчиком же станет "Газпром экспорт" – дочерняя структура "Газпрома".