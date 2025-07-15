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Турецкие и иностранные журналисты посетили парламент Турции

Турецкие и иностранные журналисты посетили парламент Турции Турецкие и иностранные журналисты посетили парламент Турции
В регионе
15 июля 2025 г. 16:40
Турецкие и иностранные журналисты посетили парламент Турции

В рамках международной медиа-программы, которая организована Управлением коммуникаций Администрации президента Турции для местных и иностранных журналистов, представители медиа посетили в Анкарt парламент Турции.

Как сообщает корреспондент Report из Анкары, визит состоялся по случаю 15 июля - Дня демократии и национального единства.

С турецким парламентом ознакомились около 200 представителей медиа, включая 81 представителя региональных СМИ Турции и 120 международных журналистов из 41 страны.

Позже в здании парламента состоялось мероприятие под названием "Имя победы - Турция" с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В рамках мероприятия был показан короткий фильм о попытке переворота, предпринятом FETÖ 15 июля 2016 года.

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