Турецкие и иностранные журналисты посетили парламент Турции

Турецкие и иностранные журналисты посетили парламент Турции

В рамках международной медиа-программы, которая организована Управлением коммуникаций Администрации президента Турции для местных и иностранных журналистов, представители медиа посетили в Анкарt парламент Турции.

Как сообщает корреспондент Report из Анкары, визит состоялся по случаю 15 июля - Дня демократии и национального единства.

С турецким парламентом ознакомились около 200 представителей медиа, включая 81 представителя региональных СМИ Турции и 120 международных журналистов из 41 страны.

Позже в здании парламента состоялось мероприятие под названием "Имя победы - Турция" с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

В рамках мероприятия был показан короткий фильм о попытке переворота, предпринятом FETÖ 15 июля 2016 года.