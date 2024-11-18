Турецкие экономисты заявили о сохранении учетной ставки ЦБ на уровне 50%

Центробанк Турции, вероятнее всего, в ноябре оставит учетную ставку на прежнем уровне в 50%.

Центробанк Турции, вероятнее всего, в ноябре оставит учетную ставку на прежнем уровне в 50%.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, такое мнение в преддверии заседания ЦБ по вопросу ставки высказали ведущие турецкие экономисты.

Эксперты считают, что ЦБ захочет сохранить ставку на нынешнем высоком уровне, учитывая текущие инфляционные показатели. При этом большая часть экономистов уверены, что учетная ставка и на конец года останется в этих же значениях. Есть только небольшая вероятность, что в декабре регулятор снизит ее в пределах 1,5-2,5%.

Заседание комитета по монетарной политике Центробанка состоится 21 ноября. Если и сейчас ставка останется неизменной, то она будет держаться на уровне 50% уже восьмой месяц подряд.