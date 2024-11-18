Турецкие экономисты заявили о сохранении учетной ставки ЦБ на уровне 50%

Центробанк Турции, вероятнее всего, в ноябре оставит учетную ставку на прежнем уровне в 50%.
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Эксперты считают, что ЦБ захочет сохранить ставку на нынешнем высоком уровне, учитывая текущие инфляционные показатели. При этом большая часть экономистов уверены, что учетная ставка и на конец года останется в этих же значениях. Есть только небольшая вероятность, что в декабре регулятор снизит ее в пределах 1,5-2,5%.
Заседание комитета по монетарной политике Центробанка состоится 21 ноября. Если и сейчас ставка останется неизменной, то она будет держаться на уровне 50% уже восьмой месяц подряд.