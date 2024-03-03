Турецкие бизнесмены планируют судиться с чиновниками США

Ряд турецких бизнесменов планируют подать судебные иски против чиновников США, которые угрожают им санкциями за торговлю с Россией.

Ряд турецких бизнесменов планируют подать судебные иски против чиновников США, которые угрожают им санкциями за торговлю с Россией.

Как передает Report , об этом пишет газета Aydınlık.

По данным издания, дипломаты американского посольства и генконсульства в Анкаре и Стамбуле угрожают турецким компаниям и финансовым учреждениям из-за торговых отношений с Россией.

"Опрошенные нами турецкие бизнесмены заявили, что готовятся подать судебные иски против американских чиновников, которые посещают компании и финансовые учреждения и угрожают внести их в санкционный список", - пишут журналисты.

Отмечается, что предприниматели также планируют подать в суд на банки и их отделения, которые блокируют денежные переводы и передают личную информацию в США.