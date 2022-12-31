Турецкая система ПВО успешно поразила цель на расстоянии более 100 км

Турецкая ракета ПВО большой дальности Siper прошла успешные испытания и поразила цель на расстоянии более 100 км.
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По данным издания, глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что испытания стали «новогодним подарком» турецкому народу и знаком того, что Турция вступает в 2023 году в "век турецкой оборонной промышленности".
Проект Siper возглавляет крупные турецкие оборонные компании Aselsan и Roketsan, а также Совет по научным и технологическим исследованиям Турции (TUBITAK).
Помимо Siper, который, как ожидается, будет конкурировать с российским С-400, Турция также разработала системы ПВО Korkut, Sungur и Hisar.