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Турецкая система ПВО успешно поразила цель на расстоянии более 100 км

Турецкая система ПВО успешно поразила цель на расстоянии более 100 км Турецкая ракета ПВО большой дальности Siper прошла успешные испытания и поразила цель на расстоянии более 100 км.
В регионе
31 декабря 2022 г. 19:21
Турецкая система ПВО успешно поразила цель на расстоянии более 100 км

Турецкая ракета ПВО большой дальности Siper прошла успешные испытания и поразила цель на расстоянии более 100 км.

Как передает Report со ссылкой на Yeni Safak, об этом сообщает высокопоставленный представитель министерства обороны Турции.

По данным издания, глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что испытания стали «новогодним подарком» турецкому народу и знаком того, что Турция вступает в 2023 году в "век турецкой оборонной промышленности".

Проект Siper возглавляет крупные турецкие оборонные компании Aselsan и Roketsan, а также Совет по научным и технологическим исследованиям Турции (TUBITAK).

Помимо Siper, который, как ожидается, будет конкурировать с российским С-400, Турция также разработала системы ПВО Korkut, Sungur и Hisar.

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