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Турецкая республика Северного Кипра откроет торгпредство в Малайзии

Турецкая республика Северного Кипра откроет торгпредство в Малайзии Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) получила разрешение на открытие торгового представительства в Малайзии.
В регионе
5 августа 2023 г. 17:44
Турецкая республика Северного Кипра откроет торгпредство в Малайзии

Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) получила разрешение на открытие торгового представительства в Малайзии.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам его переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

"Президент Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Малайзией развиваются на основе всеобъемлющего стратегического партнерства. Президент Эрдоган выразил удовлетворение тем, что Турецкая республика Северного Кипра получила разрешение на открытие торгового представительства в Малайзии", - отмечается в заявлении.

Стороны также обсудили "необходимость выработки твердой и решительной общей позиции для предотвращения нападений на священный Коран". "Президент Эрдоган заявил, что решения, принятые на внеочередном заседании министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, имеют важное значение в этом отношении", - указали в канцелярии.

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