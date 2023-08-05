Турецкая республика Северного Кипра откроет торгпредство в Малайзии

Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) получила разрешение на открытие торгового представительства в Малайзии.

Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) получила разрешение на открытие торгового представительства в Малайзии.

Как передает Report , об этом сообщила канцелярии турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам его переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

"Президент Эрдоган заявил, что отношения между Турцией и Малайзией развиваются на основе всеобъемлющего стратегического партнерства. Президент Эрдоган выразил удовлетворение тем, что Турецкая республика Северного Кипра получила разрешение на открытие торгового представительства в Малайзии", - отмечается в заявлении.

Стороны также обсудили "необходимость выработки твердой и решительной общей позиции для предотвращения нападений на священный Коран". "Президент Эрдоган заявил, что решения, принятые на внеочередном заседании министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, имеют важное значение в этом отношении", - указали в канцелярии.