Турецкая разведка задержала греческого шпиона

Турецкая разведывательная организация (MIT) сообщила о задержании шпиона греческой разведки.

Турецкая разведывательная организация (MIT) сообщила о задержании шпиона греческой разведки.

Как передает Report, об этом пишет газета Star .

"Гражданин Греции Мохаммед Амар Ампара, который, как было установлено, шпионил в Турции от имени Национального разведывательного управления Греции, был пойман MIT", - отмечает газета.

Уточняется, что Ампара под видом предпринимателя совершал поездки в Турцию, а шпионскую деятельность прикрывал торговлей. Целью Ампары была информация о подразделениях ВС Турции, которую он передавал греческой разведке на границе. Помимо этого, он собирал информацию о сирийцах в Турции и о сторонниках запрещенной в стране организации FETÖ (организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена).