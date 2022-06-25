О нас

Турецкая разведка задержала греческого шпиона

Турецкая разведка задержала греческого шпиона Турецкая разведывательная организация (MIT) сообщила о задержании шпиона греческой разведки.
В регионе
25 июня 2022 г. 19:12
Турецкая разведка задержала греческого шпиона

Турецкая разведывательная организация (MIT) сообщила о задержании шпиона греческой разведки.

Как передает Report, об этом пишет газета Star.

"Гражданин Греции Мохаммед Амар Ампара, который, как было установлено, шпионил в Турции от имени Национального разведывательного управления Греции, был пойман MIT", - отмечает газета.

Уточняется, что Ампара под видом предпринимателя совершал поездки в Турцию, а шпионскую деятельность прикрывал торговлей. Целью Ампары была информация о подразделениях ВС Турции, которую он передавал греческой разведке на границе. Помимо этого, он собирал информацию о сирийцах в Турции и о сторонниках запрещенной в стране организации FETÖ (организация исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена).

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Вооруженные силы Азербайджана отмечают 104-ю годовщину со дня создания
Вооруженные силы Азербайджана отмечают 104-ю годовщину со дня создания
26 июня 2022 г. 00:00
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
Завтра на некоторых улицах Баку ограничат движение транспорта - СПИСОК
25 июня 2022 г. 12:05
Посол Азербайджана встретился с президентом США
ФотоПосол Азербайджана встретился с президентом США
25 июня 2022 г. 02:16
Мехрибан Алиева поздравила призеров чемпионатов Европы и мира
Мехрибан Алиева поздравила призеров чемпионатов Европы и мира
24 июня 2022 г. 18:48
Джо Байден продлил приостановку действия 907 поправки
Джо Байден продлил приостановку действия 907 поправки
24 июня 2022 г. 14:36
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии на Лачынском направлении
ВС Армении обстреляли позиции Азербайджанской армии на Лачынском направлении
24 июня 2022 г. 14:11
Байрамов: Подписано соглашение об информационной безопасности между Азербайджаном и Россией
Байрамов: Подписано соглашение об информационной безопасности между Азербайджаном и Россией
24 июня 2022 г. 13:20
Байрамов: Отношения между Азербайджаном и РФ являются примером взаимовыгодного сотрудничества
Байрамов: Отношения между Азербайджаном и РФ являются примером взаимовыгодного сотрудничества
24 июня 2022 г. 13:15
YAŞAT: В Турции получили лечение 176 ветеранов и членов семей шехидов
YAŞAT: В Турции получили лечение 176 ветеранов и членов семей шехидов
24 июня 2022 г. 12:08
В Турции признали законным выдвижение Эрдогана кандидатом в президенты в третий раз
В Турции признали законным выдвижение Эрдогана кандидатом в президенты в третий раз
23 июня 2022 г. 23:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi