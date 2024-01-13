Турецкая разведка устранила вербовщика террористов из Европы для РКК

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) устранила представителя террористической группировки PKK Фаика Айдына занимавшегося вербовкой террористов из Европы.

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) устранила представителя террористической группировки PKK Фаика Айдына занимавшегося вербовкой террористов из Европы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что он был нейтрализован в рамках операции, проводимой в Ираке.

Отметим, что 12 января в зоне проведения антитеррористической операции на севере Ирака при отражении атаки террористов РКК погибли девять военнослужащих ВС Турции. Вслед за этим турецкие ВВС нанесли ответные удары по террористическим целям, ликвидировав 29 объектов боевиков.