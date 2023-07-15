Турецкая разведка уничтожила террориста, убившего 40 мирных жителей

Национальная разведывательная организация Турции (НРО) нейтрализовала Хейсема Джума, ответственного за нападение в 2020 году в Африне на танкере с бомбами, в результате которого погибли 40 мирных жителей.

Национальная разведывательная организация Турции (МИТ) нейтрализовала Хейсема Джума, ответственного за нападение в 2020 году в Африне на танкере с бомбами, в результате которого погибли 40 мирных жителей.

Как сообщает Report, террорист был нейтрализован МИТ в ходе операции, проведенной 9 июля в центре города Мунбич.

Террорист, о котором идет речь, 28 апреля 2020 года совершил нападение на рынок в центре Африна и взорвал топливный бак с бомбой, в результате которого 40 мирных жителей, 11 из которых были детьми, погибли и 47 получили ранения.