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Турецкая разведка обезвредила террориста "Кендала Армянского"

Турецкая разведка обезвредила террориста "Кендала Армянского" Национальная разведывательная организация (MİT) Турции провела спецоперацию.
В регионе
24 июля 2022 г. 11:45
Турецкая разведка обезвредила террориста Кендала Армянского

Национальная разведывательная организация (MİT) Турции провела спецоперацию в Сирии.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, в результате спецоперации обезврежен террорист Шахин Текинтангаджы по прозвищу Кендал Армянский, который был ответственен за теракты в городе Айн-эль-Араб (Кобани), расположенном на севере Сирии на границе с Турцией.

Силы безопасности ранее установили местонахождение террориста, действовавшего от имени террористической организации PKK/YPG в Агры, Карсе, Ване, Бингёле, Битлисе и других населенных пунктах. Он лично участвовал во многих террористических актах.

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Версия на английском языке ФотоTurkish intelligence neutralizes top PKK terrorist
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